Con Cillian Murphy y Bradley Cooper: así fue la actividad de los Oscar a la que asistió Maite Alberdi

Es parte de los ritos más emblemáticos de los Oscar. Cada año, unas semanas antes de la ceremonia principal, los nominados en las 23 categorías de la premiación se reúnen a compartir un almuerzo en uno de los hoteles más exclusivos de Los Angeles.

La tradición volvió a cumplirse este lunes, en la previa a la 96° edición de los Premios de la Academia, que se realizará el próximo 10 de marzo en el Dolby Theatre. A una media hora de ese recinto, en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, se reunieron figuras como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Emma Stone, Margot Robbie, Paul Giamatti y Sandra Hüller, todos aspirantes a la estatuilla dorada.

Foto: Nacho López

Tras viajar desde España a Estados Unidos –luego de su triunfo en los Goya–, Maite Alberdi llegó hasta ese lugar en calidad de nominada a Mejor documental por La memoria infinita. Aunque hace tres años fue candidata por El agente topo, en esa ocasión el almuerzo no se realizó debido a la pandemia de Covid-19, por lo que esta fue su primera experiencia en el evento.

Acompañada de las productoras Rocío Jadue y Julie Goldman, la cineasta charló con algunas renombradas figuras de la industria. Estuvo con el irlandés Cillian Murphy, la estrella de Oppenheimer, la probable ganadora del Oscar a Mejor película en la ceremonia de marzo.

También estuvo junto a Bradley Cooper y Carey Mulligan, ambos nominados por Maestro, el filme de Cooper sobre el matrimonio conformado por el compositor Leonard Bernstein y la actriz Felicia Montealegre. Esos encuentros quedaron inmortalizados en fotografías que compartió en su cuenta de Instagram. Lo mismo ocurrió con su charla con J. A. Bayona, el director de La sociedad de la nieve, que el sábado arrasó en la gala de los Goya.

Comenzando por la compositora Laura Karpman (American fiction) y terminando en Robert Downey Jr. (Oppenheimer), todos fueron llamados al escenario para tomarse la foto que agrupa a todos los nominados del año. Un rito que toma cerca de media hora, debido a la enorme envergadura del grupo. Alberdi fue la número 14 de la lista, después de Mulligan y el británico James Price, quien postula a Mejor diseño de producción por Pobres criaturas.

Asistir al almuerzo de los Oscar no es sólo un acto de cortesía; es la oportunidad para que las categorías en que no están los títulos más populares reciban la atención de los votantes, muchos de ellos, nominados. Por ejemplo, hace dos años, el chileno Hugo Covarrubias aprovechó esa instancia para llevar a la protagonista de su cortometraje animado Bestia y mostrárselas a nombres como Steven Spielberg y Guillermo del Toro.

Pablo Larraín fue el otro chileno que participó en la ceremonia de este lunes. El director de Jackie (2016) llegó en compañía del estadounidense Edward Lachman, nominado a Mejor fotografía por El Conde. También acudió en apoyó de La memoria infinita, película de la que es productor ejecutivo a través de Fábula.

Por su parte, Alberdi tiene una agenda plagada de actividades, la mayoría de ellas en Los Angeles y unas cuantas en Nueva York, y todas respaldadas por MTV Documentary Films, la compañía que a inicios de 2023 adquirió sus derechos de exhibición y se comprometió a levantar una sólida campaña en la temporada de premios.

El propósito de las instancias que vienen es atraer a los miembros de la Academia que no han visto su documental y acercarlos al proceso creativo detrás de su largometraje sobre Paulina Urrutia y Augusto Góngora. Y, en el mejor de los casos, que la elijan en lugar de su competencia, que integran 20 Days in Mariupol, Bobi Wine: The people’s president, Four daughters y To kill a tiger.

Serán días frenéticos hasta el próximo 22 de febrero, fecha en que la campaña concluye oficialmente y comienza el período de votaciones.