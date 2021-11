Director creativo de Dragon Age 4 abandona BioWare tras 20 años en el estudio

El director creativo senior de Dragon Age 4, Matt Goldman, ha dejado BioWare, según fue dado a conocer recientemente.

Goldman fue director creativo de la saga desde 2017, y su partida fue dada a conocer a través de un correo escrito por el gerente general del estudio, Gary McKay, donde menciona que su salida llega luego de un acuerdo mutuo entre las dos partes. “Hemos acordado mutuamente separarnos, y hoy es su último día”, señalan.

A la vez, tiene palabras para el juego mencionando que “entendemos que la partida de Matt tiene un impacto en ustedes, así como en el desarrollo del juego”, agregando que “tengan la seguridad de que nuestro compromiso con un juego Dragon Age de alta calidad no se ha cumplido, y no enviaremos un juego que no esté a la altura de los estándares de BioWare”.

Desde EA confirmaron su salida a Kotaku, y a través de un conuicado señalaron que “deja el próximo juego de Dragon Age en excelentes manos, con el equipo aquí en el estudio que llevará adelante nuestra visión del juego “.

Goldman tuvo una larga estadía en el estudio, al cual se unió en 1998, y dónde trabajó en juegos como Baldur’s Gate o Jade Empire.