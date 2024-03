“Ya que no tengo mucha confianza en mi salud”: La última declaración de Akira Toriyama antes de morir

El pasado 1 de marzo falleció Akira Toriyama, el legendario creador de Dragon Ball, quien tenía proyectado participar en el Tokyo Anime Award Festival 2024 que se desarrolló entre el 8 y el 11 de marzo pasado.

Pero aunque su presencia no se pudo concretar, sí se dieron a conocer sus últimas declaraciones públicas en las que abordó su relación con el anime e inclusive el último proyecto en el que participó: la próxima serie Dragon Ball Daima.

Las siguientes fueron las últimas palabras de Toriyama que estuvieron en el folleto promocional del evento de anime realizado en la ciudad de Tokio.

Para ser honesto, nunca he tenido mucho interés en el anime, e incluso cuando mi trabajo se hizo en formato animado, me da vergüenza admitir que no lo vi mucho, disculpas al staff. Hace unos 10 años, de repente, me pidieron que revisara el guión de la película animada de Dragon Ball y dibujé algunos diseños simples para los personajes y los fondos. Pensé: ‘Puedo dejar las partes difíciles para el staff’ (risas). Por lo tanto, es realmente vergonzoso que reciba el premio Lifetime Achievement Award del Tokyo Anime Awards Festival. Muchas gracias.

Uno de mis recuerdos más inolvidables en los trabajos de animación es cuando conocí al fallecido animador Toyo Ashida para un proyecto de anime llamado “Kosuke-sama Rikimaru-sama”, que fue producido para Shonen Jump Original. Este proyecto no tenía manga, por lo que se realizó una reunión. Era una persona amable y rápidamente nos unimos, y cada vez que veía su estilo de dibujo, me conmovía su toque cuidadoso y rápido. Pensé: “Está bien, supongo que necesito este tipo de toque para acelerar el proceso de dibujo y hacer que Dragon Ball se vea mucho más fluido”. El tiempo de dibujo se redujo a aproximadamente dos tercios de lo que solía ser. Nos influenciamos mutuamente de muchas maneras y creo que fue un momento verdaderamente gratificante. Rezo por el descanso del alma de Ashida-san.

Originalmente se planeó que Dragon Ball DAIMA, que se lanzará en 2024, fuera una serie de anime original sin mí, pero como di consejos aquí y allá, terminé involucrándome profundamente en el proyecto sin darme cuenta. No sólo estuve involucrado en la historia general, sino también en la visión del mundo, el diseño de personajes, los mechas y otros aspectos. Espero que disfrutes viendo la serie, que creo que no sólo es intensa y llena de acción, sino también llena de sustancia.

Finalmente, ¡me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado hasta ahora! No estoy seguro de cuánto más puedo hacer, ya que no tengo mucha confianza en mi salud, probablemente debido a mi estilo de vida cuando era más joven, pero haré todo lo posible para crear trabajos más interesantes, ¡así que por favor continúen apoyándome!

