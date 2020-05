Donald Trump usó el meme del baile del ataúd para burlarse de Joe Biden

Joe Biden, el ex-vicepresidente de Barack Obama y principal aspirante del Partido Demócrata a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, se instaló en el foco de la polémica por sus dichos en el programa de radio “The Breakfast Club” el fin de semana pasado.

Al ser consultado respecto a por qué una mujer afroamericana no figuraba como la principal candidata para asumir la vicepresidencia en su eventual mandato teniendo en cuenta que los afroamericanos son una parte importante de sus votantes, Biden dijo que el debate sobre quién asumirá ese cargo aún no está zanjado y aseguró que “si tienes un problema para decidir si vas conmigo o con Trump, entonces no eres negro”.

El comentario de Biden no tardó en desatar la polémica y pese a que el político eventualmente salió a matizar sus palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiso perder la oportunidad de enlodar a su rival por el próximo período en la Casa Blanca.

Así, durante la mañana de este martes Trump compartió en su cuenta de Facebook un video de 38 segundos que se burla de la campaña de Biden con el ya famoso meme del ataúd.

El meme del ataúd se ha popularizado durante los últimos meses y a través de internet se le han dado varios usos, aunque las advertencias ligadas al coronavirus han sido algunas de las más predominantes.

En ese sentido, esta nueva apropiación de algo famoso por parte de Trump no es muy creativa pero evidentemente contribuirá a encender aún más el escenario político en Estados Unidos.