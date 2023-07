EA anunció que realizarán un videojuego basado en Black Panther

La compañía EA ya tiene en la mira a un nuevo videojuego basado en un personaje de Marvel Comics. El elegido es ni más ni menos que T’Challa, el rey de Wakanda, más conocido como Black Panther.

Por ahora no existen mayores detalles sobre el proyecto, pero la idea sería presentar un videojuego de acción y aventuras para un jugador, el cual será realizado a partir del trabajo de Cliffhanger Games, un nuevo estudio de EA fundado en Seattle.

Kevin Stephens, quien cuenta con experiencia en Warner Bros Games, aseguró que el equipo que liderará en Cliffhanger estará compuesto por “talentos exitosos” y “veteranos” con experiencia en videojuegos como Middle-Earth: Shadow of Mordor, Halo Infinite, God of War y Call of Duty.

“Estamos dedicados a brindarles a los fanáticos una experiencia definitiva y auténtica de Black Panther, entregándoles más agencia y control sobre su narrativa de lo que jamás hayan experimentado en un videojuego basado en una historia”, dijo Stephens. “Wakanda es una caja de arena rica en superhéroes, y nuestra misión es desarrollar un mundo épico para los jugadores que aman a Black Panther y quieren explorar el mundo de Wakanda tanto como nosotros”.

“Queremos que nuestro juego permita a los jugadores sentir lo que es ser digno del manto de Black Panther en formas únicas e impulsadas por la historia, y queremos que Cliffhanger Games empodere a todos en nuestro equipo mientras colaboramos para traer este increíble mundo a la vida”, finalizó.

La siguiente es la primera imagen promocional de un juego que está recién en una etapa inicial de desarrollo, ya que Cliffhanger Games sigue armando a su equipo por ahora.