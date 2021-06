Lo bueno, lo malo y lo feo de HBO Max

Finalmente llegó el día. HBO Max lanzó este martes su plataforma en Latinoamérica. Con esa luz verde, han dado rienda suelta a una propuesta que busca hacerse de un trozo no menor de la cada vez más abultada y peleada torta de suscriptores.

Se trata así de un servicio que en su primer mes de lanzamiento ofrece planes con un descuento de un 50%, impulsando al interés de la audiencia en base a su principal motor: las marcas que pertenecen al conglomerado WarnerMedia.

Es decir, esta será la casa no solo de varios exclusivos a futuro, que es lo que actualmente es el principal gancho de todos los streaming, sino que también de un catálogo que involucra a HBO, Cartoon Network, DC Comics y Warner Bros. Pictures, entre otros.

Pero como suele suceder, esta oferta no solo está marcada por lo bueno. También hay cosas negativas que sí o sí van a marcar a la discusión sobre este lanzamiento inicial.

Lo Bueno

HBO a la cabeza

Uno de los principales ganchos radica en las producciones de HBO. Ahí podrán encontrar desde Los Soprano a Mare of Easttown. Y eso es mucho más potente que el hecho de que existan omisiones como Deadwood. También hay un montón de documentales y películas, por lo que la selección es bastante amplia en lo que compete a esa carta.

Con todo en torno a Cartoon Network

Otro gancho de la plataforma radica en torno a las series de Cartoon Network. Encontrarán desde Las Chicas Superpoderosas y el Laboratorio de Dexter a Hora de Aventura y Clarence.

Sumen a un montón de clásicos para los más viejos, por lo que la nostalgia pos Los Picapiedras, Los Supersónicos y Don Gato se prenderá más allá de que no estén todas las series de Scooby-Doo o Tom y Jerry.

Claro, en el camino hay ausencias como Harvey Birdman, pero más adelante destacaré algunas falencias de animación más importantes.

Una interesante propuesta local

En la plataforma hay un espacio no menor para las producciones realizadas fuera de Estados Unidos. Desde HBO Max ya trabajan en proyectos originales a futuro, pero por ahora se puede ver inclusive una serie española tan reciente como la elogiada 30 Monedas de Alex de la Iglesia.

Al fin están disponibles sus originales

Por ahora la plataforma no cuenta con tantas producciones originales, pero al fin se puede acceder oficialmente a Love Life, Friends: The Reunion. la dramedia An American Pickle o la ciencia ficción de Raised by Wolves. Todo eso ahora tiene su propio espaico, en donde también se albergan los más recientes estrenos que HBO también ha estrenado en su canal del cable durante este año.

El catálogo de películas es amplio pese a las ausencias

Como no está todo-todo-todo lo que involucra a Warner Bros y sus filiales, siempre encontrarán ausencias en el catálogo. Sin embargo, es notable la presencia de películas con más de 20 o 30 años, que es una de las grandes carencias de los streamings. De hecho, haciendo click en un clásico como Lo que el Viento se llevó, se constata la presencia de películas como El Mago de Oz, King Kong, Cantando bajo la lluvia,La adorable revoltosa, Río Bravo, Al Este del Edén, Willy Wonka, Doctor Zhivago y Casablanca, por nombrar solo algunas.

Lo anterior sigue la línea de lo que ya estaba en HBO Go, por lo que también hay varios clásicos de Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, junto a las principales franquicias de la compañía: Mad Max, El Señor de los Anillos, Harry Potter. Matrix, Batman, Superman, etcétera. Pero ténganlo claro: habrá omisiones dentro de las mismas sagas. Es decir, está It: Capítulo 2, pero no It.

Rick and Morty está al día

El más reciente episodio de Rick and Morty, estrenado el pasado domingo en Estados Unidos, ya está en HBO Max. Tanto con subtítulos como para aquellos que lo quieran ver con doblaje. Eso ya es una ganancia.

Lo Malo

La navegación

Comparada con otros streamings, la experiencia con HBO Max no están mala como en otras alternativas. Sin embargo, igual hay que destacar a los problemas de navegación por un punto específico: Al seleccionar algo para ver, la plataforma lista a su director, actores e inclusive su guionista, pero no permite hacer click en esos nombres y seguir navegando. Es un detalle menor, pero solo gráfica algunos de los varios “detalles” en la experiencia.

Los resultados de búsqueda

Aunque la experiencia de navegación cumple con lo justo, lo mismo no ocurre del todo con los resultados de las búsquedas. Estas solo están pensadas para escribir términos específicos, como un título sin errores, un nombre de un director/actor o una palabra clave general (”Superman”).

De ahí que al escribir un término como “Looney Tunes”, encontrarán todo lo disponible en series, películas y cortos. Pero si hacen búsquedas más generales, no será del todo precisa. Al buscar “acción”, por ejemplo, los tres primeros resultados son Rick and Morty, Game of Thrones y Harry Potter. En drama, en tanto, uno de los primeros resultados es Rápido y Furioso.

Las grandes ausencias de Warner Bros Pictures.

De las 18 películas que ganaron el Oscar a Mejor Película, y que pertenecen al estudio, solo seis están disponibles: Lo que el Viento se Llevó (1939), Casablanca (1943), Un Americano en París (1951), Ben-Hur (1959), El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003) y Los Infiltrados (2006). Eso deja fuera a películas tan antiguas como Motón a Bordo (1934) y tan recientes como Argo (2012). Y aunque está Los Imperdonables (1992) de Clint Eastwood, no se encuentra Million Dollar Baby (2004).

Si eso sucede con las que ganaron, no esperen mucho de las que fueron nominadas. Quizás la mayor ausencia en ese sentido es El Exorcista.

En ese sentido: Faltan bastantes películas de sus directores más reconocidos

La relación entre Clint Eastwood y Warner Bros comenzó en 1975. con la realización del clásico western The Outlaw Josey Wales, dando pie a más de una treintena de producciones dirigidas por el también actor. Sin embargo, solo hay 14 de sus películas. Y claro, están clásicos como Los Impedonables, Los Puentes de Madison y Un Mundo Perfecto, pero hay un montón más que no están. De hecho, no está ni el 50% de sus últimas 10 realizaciones.

No mejor le va a otro de los hijos pródigos del estudio: Christopher Nolan. Solo está su trilogía de Batman e Interstellar, olvídense del resto. Mientras que de Ben Affleck solo está The Town, no mucho mejor le va a Zack Snyder. Esos cuatro nombres fueron por mucho tiempo sinónimo de WarnerMedia.

Y por último: No está todo el DCEU

A pesar de que el streaming tiene La Liga de la Justicia de Zack Snyder, con todo y su versión en blanco y negro, no están todas las historias. Ni Aquaman, ni Shazam están disponibles. En el caso de la película de Jason Momoa es llamativo, ya que se trata de la segunda película que más dinero ha recaudado en cines en la historia del estudio. Pero, claro está, siempre existen acuerdos previos que tienen los derechos de algunas películas en otras plataformas.

En todo caso, ahora que vale todo el multiverso, sí se encuentran todas las películas de Christopher Reeve y las Batman que surgieron a partir del trabajo de Tim Burton. Eso si, no está la Supergirl ochentera ni menos Catwoman, aunque probablemente nadie las extrañará. Lo mismo con lo hecho por Joss Whedon en Justice League.

Lo feo

Solo hay una película del Timmverso y falta mucha animación de superhéroes

Para no pocas personas, las mejores adaptaciones de superhéroes están en las series del denominado Timmverso. Eso incluye a Batman: La Serie Animada, Superman: La Serie Animada, Batman del Futuro y Liga de la Justicia. Lamentablemente ninguna de esas series está en la plataforma, por lo que solo hay que contentarse con la inclusión de la película Batman: La Máscara del Fantasma.

En paralelo, también hay una notable ausencia de las películas animadas originales de DC realizadas por Warner Bros. Animation. De partida, no está Liga de la Justicia: La Nueva Frontera.

Un miserable canapé de los Looney Tunes

Existe una notable ausencia de cortos de los Looney Tunes. Claro, están los nuevos, pero olvídense de los clásicos. No están esas obras maestras llamadas “What’s Opera, Doc” o “Duck Amuck”. Aunque con suerte está “Rabbit of Seville”, solo hay un miserable corto del Correcaminos.

Olvídense de los estrenos simultáneos de Estados Unidos

El gran anuncio de WarnerMedia sobre HBO Max apuntó a un estreno simultáneo de sus películas para cines en la plataforma de streaming. Sin embargo, eso no corre para Latinoamérica. A la fecha, Warner Bros Pictures ha estrenado 10 películas durante este año, pero para esta zona del mundo solo hay una disponible: Locked Down de Doug Liman.

Los suscriptores que esperaban tener también las mismas películas que en Estados Unidos, pueden olvidarse de The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It & In the Heights. Lo mismo sucederá con los próximos estrenos: No Sudden Move de Steven Soderbergh, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad y todo lo que venga después, incluyendo a Dune y The Matrix 4. ¿El problema para HBO Max? Tal como ya paso con todas las otras películas, la piratería filtrará esos estrenos en alta definición.

¿Por qué este punto es el peor de todos? En la portada de la plataforma llenan con imágenes de Scoob, Godzilla vs. Kong y Mortal Kombat. Todo eso no está ni estará desde el día uno.