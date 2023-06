El director de The Flash, Andy Muschietti, dirigirá Batman: Brave And The Bold

‘Batman: The Brave and the Bold’ ya tiene director y es que según se ha dado a conocer, Andy Muschietti, quien dirigió la recientemente estrenada película de The Flash estará a cargo del proyecto que presentará una nueva versión del héroe.

Desde DC Studios, James Gunn y Peter Safran explicaron la decisión apuntando que fue bastante fácil de tomar.

”Vimos ‘The Flash’ incluso antes de tomar las riendas de DC Studios, y sabíamos que estábamos en manos de un director visionario, pero también un gran fanático de DC. Es una película magnífica, divertida, emotiva, emocionante, y la afinidad y pasión de Andy por estos personajes y este mundo resuena en cada fotograma. Entonces, cuando llegó el momento de encontrar un director para ‘The Brave and the Bold’, en realidad solo había una opción”, mencionaron.

De acuerdo a lo que agregaron, “Afortunadamente, Andy dijo ‘sí’, Barbara se apuntó para producir con nosotros y se puso en camino. Son un equipo extraordinario, y no podríamos tener socios mejores o más inspiradores mientras nos embarcamos en esta nueva y emocionante aventura en la DCU”.

Por el momento se desconoce el elenco que conformará la película, así como quien interpretará al murciélago, ya que según aclaró Gunn ni Ben Affleck ni Robert Pattinson le darán vida al personaje.

El filme junto con contar con un nuevo Batman, marcará el debut de Damian Wayne en la pantalla grande, el hijo de Batman, que fue criado por asesinos.