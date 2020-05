¿Cómo sobrevivió Boba Fett en el Universo Expandido de Star Wars?

Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, Boba Fett se convirtió en la presa de un Sarlacc ubicado en el Gran Pozo de Carkoon.

Dicho evento sucedió durante el desarrollo de Return of the Jedi, la última entrega de la trilogía original de Star Wars, y aunque fue solo un instante de la película hasta el día de hoy sigue atrayendo la atención de los fanáticos.

Y es que desde aquella escena el destino de Boba Fett ha dado pie a diversas historias que, aunque fueron eliminadas del canon de la saga cuando Disney tomó las riendas de la franquicia, hoy vuelven a reflotar tras las reportes en torno a la segunda temporada de The Mandalorian.

Como recordarán, la semana pasada se reportó que Temuera Morrison, el actor interpretó a Jango Fett en Attack of the Clones, será parte de la segunda temporada de The Mandalorian como nada más ni nada menos que el inolvidable cazarrecompensas Boba Fett.

Es decir, de algún modo un otro el personaje cuyo destino tras Return of the Jedi no ha sido abordado explícitamente en el nuevo canon, aparecerá en una serie que precisamente está ambientada después de aquella película.

Pero ¿cómo podría regresar Boba Fett tras su aparente muerte en el Episodio VI? Por ahora esa es una pregunta que no tiene una respuesta oficial en el nuevo canon de la saga pero sobre la que podemos especular gracias a lo que hace varios años establecieron varias publicaciones del Universo Expandido.

El regreso de Boba Fett en el Universo Expandido

En Return of the Jedi nunca es estableció que Boba Fett estaba muerto. De hecho, la película solo dejó en claro que el personaje fue atrapado por el Sarlacc luego de que Han Solo lo golpeara accidentalmente.

En ese sentido y considerando que Boba Fett se había convertido en uno de los personajes más populares de la franquicia, a estas alturas parece que era inevitable que tarde o temprano el cazarrecompensas volviera a aparecer.

De hecho, en un comentario del DVD de Return of The Jedi en 2004 el propio George Lucas contó que consideró agregar una escena que dejara en claro que el personaje no había muerto.

“En el caso de la muerte de Boba Fett, si hubiera sabido que se convertiría en un personaje tan popular, probablemente la hubiera hecho un poco más emocionante”, dijo Lucas (vía Boba Fett Fan Club). “Boba Fett era solo otro de los minions, otro de los cazarrecompensas y los malos. Pero, se convirtió en un favorito de todos ya que, pese a tener una parte tan pequeña, tenía una presencia muy grande. Y ahora que su historia ha sido contada en la primera trilogía, ya sabes, es otro paso en falso más que no sacáramos más provecho del evento de su derrota, porque la mayoría de la gente no cree que murió de todos modos”.

“Había contemplado poner una toma extra en el lugar en el que sale del agujero, pero ya sabes, creo que eso ... no encaja, al final”, sentenció el creador de Star Wars.

Pero aunque Lucas no le agregó ninguna escena al inicio de la película, varios años antes de sus declaraciones el intrigante destino de Boba Fett ya había sido explorado en libros y cómics.

Todo comenzó en 1984 cuando en Star Wars #81 como parte de la historia “Jawas of Doom" se estableció que Boba Fett había sido encontrado vivo por los Jawas.

Pese a que esta historia posteriormente generó dudas respecto a su relación con otras publicaciones fue el primer indicio claro de que el popular cazarrecompensas no había muerto en el Gran Pozo de Carkoon.

Boba Fett en Star Wars #81 (1984)

Boba Fett en Star Wars #81 (1984).

Y aunque el cómic con los Jawas fue la primera en apuntar al destino favorable para Fett tras los eventos del Episodio VI, entre 1991 y 1992, como parte de la historia Star Wars: The Dark Empire, el cazarrecompensas regresó y declaró que había sobrevivido.

Luego de que un contacto de Han Solo lo traicionara, un montón de cazarrecompensas llegaron tras él y Leia con la intención quedarse con el dinero que se había puesto sobre sus cabezas luego de la muerte de Jabba The Hutt, y entre ese grupo de despreciables seres galácticos estaba nada más ni nada menos que Boba Fett.

Naturalmente, al inicio de Star Wars: The Dark Empire #4 Han se sorprendió al ver vivo al cazarrecompensas y sin entrar en mayores detalles este resolvió las dudas de Solo sobre lo que le había pasado con una simple e intrigante frase: “El Sarlacc me encontró algo difícil de digerir”.

El regreso de Boba Fett en "Dark Empire".

Pero obviamente lo más interesante del regreso de Boba Fett no era que estaba vivo sino que el principal misterio era cómo había sobrevivido y la explicación más contundente sobre ese punto llegó al Universo Expandido 1995.

Más de una década después del estreno de Return of The Jedi se publicó una novela titulada Tales from Jabba’s Palace, que básicamente es una antología sobre distintos personajes que estuvieron involucrados en la batalla del Gran Pozo de Carkoon.

En dicho libro hay un relato titulado “A Barve Like That: The Tale of Boba Fett” que fue escrito por J. D. Montgomery (un pseudónimo de Daniel Keys Mora) y donde precisamente se cuenta cómo Boba Fett sobrevivió al Sarlacc.

Este relato comienza con Boba Fett recobrando la conciencia luego de caer a las fauces de la critura durante la batalla vista en el Episodio VI.

“Cogió su rifle y no se movió. Sus brazos y piernas estaban firmemente restringidos. Fett colgaba en la oscuridad, sus pies no tocaban el suelo. Oyó un crujido lejano seguido por el mismo ruido otra vez, más cerca. Su cabeza no estaba contenida, pero el resto de su cuerpo se sentía como si hubiese sido envuelto”, relata uno de los primeros pasajes del libro. “Recordó a toda prisa: Tatooine, la barcaza, Skywalker y Solo, y con una oleada de horror que calmó cualquier otro pensamiento luchando por su atención, se le ocurrió dónde estaba, en el vientre del Sarlacc...siendo digerido”.

El libro continua estableciendo que dentro del Sarlacc Boba Fett comenzó a escuchar una voz que pronto descubriría que se trataba de un ser llamado Susejo, quien había sido devorado por el Sarlacc miles de años atrás.

Así, a medida que hablaba con Susejo, Fett se fue percatando de algunas cosas que en el relato son intercaladas con sus aventuras en las entregas originales de Star Wars. Por ejemplo, Fett se dio cuenta de que lo que le sucedía a Susejo afectaba al Sarlacc y notó que una jedi que había sido devorada por la criatura también era un tema sensible para la voz que lo acompañaba.

Pero el cazarecompensas estaba completamente inmovilizado y además estaba debilitado.

“El ácido digestivo que usaba el Sarlacc lo preocupaba; ya había llegado a su piel. La mayor parte de su cuerpo ardía, pecho y espalda, brazos y piernas”, describe la historia. “Hasta ahora, el ácido no había atravesado su casco y no había pasado la armadura que cubría sus genitales; gracias a la providencia por los pequeños favores”.

Así, Fett permanecía prisionero en la oscuridad, no podía acceder a sus múltiples armas sin usar sus manos y solo era capaz de usar su casco pero ninguno de los servicios de comunicación servían.

No obstante, el cazarecompensas se las arregló para que su casco repitiera la batalla del Gran Pozo de Carkoon y allí descubrió que estaba apunto de morir ya que Han Solo lo había golpeado accidentalmente y había presionado el botón que activó su jet pack.

Pero después de sentir una profunda ira por esa jugarreta del destino, Fett comenzó a hilar un plan: si conseguía volver a activar ese botón podría librarse del Sarlacc y sobrevivir. No obstante, Boba Fett necesitaba algo que lo ayudara a cumplir esa tarea y decidió usar la conexión entre Susejo y el Sarlacc para lograr su objetivo.

Así, “Fett tomó una decisión consciente y desató la ira que nunca estuvo muy por debajo de la superficie” y comenzó a culpar a Susejo de la muerte de la Jedi.

¿El resultado? La frustración de Susejo desesperó al Sarlacc y en sus intentos por acallar a Fett acabó por ayudar al cazarecompensas a activar su jet pack.

El escape parecía listo pero pese a su calidad el jet pack no fue capaz de soportar la presión ejercida por el Sarlacc y explotó.

Por unos segundos Boba Fett quedó inconsciente, pero cuando recobró sus sentidos no tardó en reanudar su ataque.

“A Barve Like That: The Tale of Boba Fett” relata que “mientras la carne del Sarlacc ardía y el Sarlacc luchaba contra él, Fett extendió la mano sobre su hombro, desenganchó el arma más mortal que llevaba. De pie en el fuego, quemándose vivo, Boba Fett disparó una granada de conmoción cerebral al techo treinta centímetros por encima de su cabeza, y se arrojó a la superficie del túnel, a la mezcla de ácido y combustible”.

Fett se rompió en brazo izquierdo con esa maniobra y cuando creyó que moriría por la acción del fuego, un poco de arena cayó sobre él.

A partir de ahí el cazarecompensas volvió a perder la conciencia pero cuando despertó tenía clara su misión y luego de abrirse camino por las diferentes partes del Sarlacc usó el resto de las granadas que le quedaban y a duras penas logró salir a la superficie.

“Una mano se liberó, la sintió, la empujó hacia el vacío, y segundos después, Boba Fett se abrió camino fuera de la arena y hacia el aire fresco de la noche, en medio del Mar de Dunas, al borde del mar. En el Gran Pozo de Carkoon, a cientos de kilómetros de distancia de cualquier persona o cosa. Vivo”, añade el relato.

“A Barve Like That: The Tale of Boba Fett” concluye planteando que un año después de su escape el cazarecompensas volvió al sitio donde estaba el Sarlacc. No obstante, no detalla qué pasó con Fett justo después de su escape.

Ese aspecto de la historia lo abordan publicaciones como el mencionado Star Wars #81 que debutó antes del libro con ese relato y “Payback: The Tale of Dengar” una narración incluida en el libro Tales of the Bounty Hunters (1996).

En aquel texto se define que Dengar encontró a Boba Fett después de que escapara del Sarlacc. Algo que se reafirma y complementa con el relato de “A Barve Like That: The Tale of Boba Fett” en The Mandalorian Armor el primer libro de la saga “The Bounty Hunter Wars” que fue publicado en 1998.

Como pueden notar, en el Universo Expandido de Star Wars que ahora es agrupado bajo el término “Leyendas” por Disney había una explicación más o menos consistente de cómo sobrevivió Boba Fett a su caída en Return of The Jedi. Pero como este tipo de historias ya no corren necesariamente para la saga tendremos que esperar para ver cuál es la explicación que dará The Mandalorian al respecto.

En ese sentido, es preciso concluir recordando que hasta ahora el nuevo canon de la saga no se ha atrapado con ninguna respuesta clara sobre el destino de Boba Fett.

De hecho, en las novelas Star Wars: Aftermath se dio lo más cercano a una mención con el hecho de que los Jawas habían encontrado una destruida armadura mandaloriana en Tatooine. Algo que en ningún sentido sella el destino de Fett. Recuerden que en Universo Expandido la armada de cazarrecompensas fue destruida en su escape y cuando Dengar lo rescató estaba desnudo y herido.