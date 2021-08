El Doctor Strange irrumpe con todo en materiales promocionales de la próxima película de Spider-Man

El propio Kevin Fiege ya confirmó que Spider-Man: No Way Home, la película que planea estrenarse a fin de año, tendrá algunas conexiones con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pero ahora una serie de nuevas imágenes promocionales dejan en claro no solo la aparición del Hechicero Supremo interpretado por Benedict Cumberbatch, sino que también dan cuenta de que el traje de Spidey contará con algunas mejoras implementadas por Strange.

Por ejemplo, una de las imágenes califica de “asombrosa” a la fusión de ciencia y magia, mientras que otra foto anticipa que veremos una especie de telaraña mágica.

Por su parte, otro material promocional deja en claro que el Cumberbatch hará acto de presencia en la película. Pero es de esperar que el marketing no termine como lo que ocurrió con Iron Man en Spider-Man: Homecoming. En aquella ocasión se vendió a Stark como un co-protagonista, e inclusive se tanteó que entraría en acción, lo que en última instancia nunca fue.

Por ahora se planea que Spider-Man: No Way Home llegue a los cines durante el 17 de diciembre en Estados Unidos. Aún no tiene fecha oficial para Chile.