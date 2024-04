Así se verá el nuevo The Falcon de Marvel Studios

El actor Danny Ramirez tendrá la tarea de tomar el manto de The Falcon en Marvel Studios.

Tras su debut en la serie de The Falcon & The Winter Soldier, dando vida al soldado Joaquín Torres, el personaje ahora tendrá la tarea de ocupar, en lo que será Capitán América: Brave New World, aquél lugar heroico de sidekick que previamente utilizó el Sam Wilson interpretado por Anthony Mackie.

Dicho relevo se concretó en la misma serie, ya que una vez que Sam tomó el escudo del Capitán América, decidió dejarle a Joaquín tanto las alas como el jet pack Exo-7 Falcon.

Y ahora, como parte de un material promocional filtrado, se puede ver la nueva versión del traje de Falcon, quien dejará el rojo, blanco y azul que previamente utilizó Sam.

Vean la imagen a continuación.

Capitán América: Brave New World se estrenará en febrero de 2025.