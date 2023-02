El nuevo tema de SiM para Attack on Titan será “la canción de Mikasa”

Pese a que “Shinzou wo Sasageyo” de Linked Horizon no solo tiene un sitial indiscutido entre los temas de Attack on Titan, sino que también se ha consolidado como una de las canciones más célebres que han surgido a partir de la industria del anime en los últimos años, durante el año pasado la banda SiM consiguió cautivar a los fanáticos con “The Rumbling”, su opening para la segunda parte de la última temporada de Shingeki no Kyojin.

Tras la buena recepción de “The Rumbling”, SiM volverá a colaborar con el estudio MAPPA en el anime basado en el manga de Hajime Isayama y estará a cargo del tema “Under the Tree” para la siguiente entrega de Attack on Titan.

Como se reveló con el tráiler más reciente el fin de semana pasado “Under the Tree” será el nuevo opening del anime, pero lo más curioso es que SiM detalló que esta canción no será desde la perspectiva de Eren, sino que se inspirará en Mikasa.

En el streaming que reveló el tráiler más reciente de Attack on Titan (vía AoTWiki), desde SiM recordaron aunque su trabajo en “The Rumbling” fue bien recibido, inicialmente estaban preocupados por este nuevo tema. Todo antes de tantear que se puede esperar de su nueva interpretación para Shingeki no Kyojin.

“Para ser sinceros, estabamos un poco preocupados hasta el lanzamiento de qué tipo de respuesta obtendría, pero siento que la respuesta es que se me confió el final de este importante episodio que llega a la fase final de esta historia”, indicaron en referencia a “The Rumbling”. “Esta vez, ‘Under the Tree’ es la canción de Mikasa. Creo que es mejor hablar sobre esta canción un poco más tarde, así que esperen la parte final de The Final Season (Parte 1)”.

Si leyeron el manga de Attack on Titan probablemente pueden imaginar a que apunta la canción, sin embargo, para no entrar en spoilers y especulaciones solo queda esperar que el capítulo de larga duración de Shingeki no Kyojin debute este 3 de marzo en Japón y la entrega final llegue durante este año en una fecha que aún no es anunciada. Recuerden que “Under the Tree” será lanzado de manera oficial el 4 de marzo en las plataformas de música.