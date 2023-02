El impacto del Retumbar marca al nuevo tráiler para el regreso de Attack on Titan

Saquen sus capas de la Legión de Reconocimiento y prepárense para preocuparse por sus personajes favoritos porque a una semana del estreno se lanzó un nuevo tráiler para el regreso de Attack on Titan.

Este adelanto nos muestra varias escenas nuevas de la siguiente entrega del anime que debería pavimentar el camino para el final defnitivo de la adaptación del manga de Hajime Isayama.

En ese sentido, en el metraje que dura poco menos de un minuto y medio, se puede apreciar el impacto que tendrá el Retumbar no solo a nivel físico, sino que también en el estado mental de los personajes que tendrán que lidiar con las acciones de Eren.

Esta entrega de Attack on Titan, denominada Attack on Titan: Final Season - Parte 3, debutará este 3 de marzo en Japón como un especial de una hora y será seguida por otro ciclo (Attack on Titan: Final Season - Parte 4) que aún no fija una fecha para su debut pero debería cerrar definitivamente esta historia.