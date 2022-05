El proyecto de una serie de Lando Calrissian protagonizada por Donald Glover sigue en pie

Desde que Kathleen Kennedy planteó que Lucasfilm no pretendía seguir reemplazando a los actores principales de la trilogía original para sus nuevos proyectos se instalaron un montón de dudas sobre cómo manejaría la compañía algunas de sus nuevas producciones que incluyen desde la recién estrenada Obi-Wan Kenobi hasta proyectos que aún parecen lejanos como una serie de Lando Calrissian.

Así, en el contexto de una entrevista con Total Film durante la “Star Wars Celebration 2022″, Kennedy aclaró parte del alcance de sus dichos y respecto al mencionado programa de Lando indicó que aún están conversando con Donald Glover, el actor que encarnó al personaje en Solo: A Star Wars Story.

“Nunca digo nunca. Ciertamente no es algo que estemos haciendo con alguna intención en este momento”, señaló Kennedy sobre la decisión de no reemplazar a los actores de ciertos personajes clave. “Todavía estamos hablando de Lando con Donald Glover, por ejemplo, pero no creo que intencionalmente solo miremos hacia atrás a algunos de los personajes como Luke y Leia y decidamos arbitrariamente hacer una historia. Tendría que haber una razón muy fuerte por qué”.

La idea de una serie enfocada en Lando se confirmó a fines de 2020 durante el mismo evento en que Lucasfilm anunció a producciones como Ashoka, Star Wars: Visions y The Acolyte, por lo que esta actualización entregada por Kennedy no deja de ser relevante considerando que recientemente han aparecido varios detalles sobre esas apuestas y no se ha abordado nada sobre la producción que simplemente se llamará Lando.

De acuerdo al anuncio original, Lando estaba en sus primeras etapas de desarrollo en 2020 y Justin Simien estaba trabajando en la serie que por ahora no tiene una fecha de estreno.