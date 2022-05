Lucasfilm no pretendería buscar otros reemplazos para los actores originales de Star Wars después de su experiencia con Solo

Si entre sus deseos para el futuro de Star Wars estaban nuevos proyectos live-action con versiones jóvenes de Luke Skywalker o Leia Organa, probablemente querrán comenzar a deshacerse de esas ideas o al menos de una versión de esos proyectos que implique nuevos actores porque Lucasfilm ya no estaría interesado en buscar reemplazos para los protagonistas originales de la franquicia espacial.

Pese a que uno de los proyectos más anticipados de la franquicia en estos momentos implica el retorno de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, el Jedi que Alec Guinness interpretó en la película original de Star Wars antes de que el actor de Trainspotting tomara el papel para las precuelas, en una extenso artículo de Vanity Fair sobre el futuro de la franquicia espacial la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, abordó el futuro cinematográfico de la saga e indicó que la lección que aprendieron de Solo: A Star Wars Story sería que no se puede sustituir a los actores que plasmaron los personajes en la saga original.

“Debe haber momentos en el camino en los que aprendes cosas”, señaló Kennedy. “Ahora parece tan claro que no podemos hacer eso”.

Como recordarán, Solo: A Star War Story llegó a los cines en 2018 como una apuesta dirigida por Ron Howard y que, después de varios problemas en su desarrollo, presentó a Alden Ehrenreich como una versión joven de Han Solo. La película registró un desempeño en taquilla menor que el resto de las cintas de Star Wars y, pese a que en el último tiempo ha conseguido una fiel fanaticada, a menudo ha sido apuntada como el elemento que desencadenó un cambio en los planes de Lucasfilm y actualmente tiene a las principales apuestas de Stars Wars enfocadas en el television.

En ese sentido, la lección que los responsables de Lucasfilm habrían sacado de la película no deja de ser llamativa, sobretodo considerando que en The Mandalorian y The Book of Boba Fett Luke Skywalker ha sido una presencia significativa por cortesía de apariciones que han mezclado elementos digitales y dobles para que Mark Hamill pueda realizar parte del papel.

Pero por ahora no está claro si Lucasfilm planea seguir esa línea en otras apuestas o intentará otra estrategia distinta para lidiar con personajes originales de Star Wars. De hecho, también se desconoce si esta decisión afectará el potencial desarrollo de una eventual Solo 2.