El showrunner de The Flash se refirió al legado de Grant Gustin como Barry Allen: “Siempre será Flash para cierta generación”

¿Cuál es su versión favorita de The Flash fuera de los cómics? Si son fanáticos de Wally West como el velocista escarlata es probable que sus opciones apunten a apuestas como al serie animada de La Liga de la Justicia o Young Justice, pero si estamos hablando de Barry Allen las opciones incluyen a la serie live-action de los ‘90 encabezada por John Wesley Shipp, pasando por producciones animadas como Flashpoint: Paradox y Justice League Dark: Apokolips War hasta la serie de 2014 protagonizada por Grant Gustin y la versión de Barry que Ezra Miller ha plasmado en las película de DC y pronto mostrará en The Flash (2023).

En ese sentido, en una reciente entrevista a propósito del final de la serie, el showrunner de The Flash (2014) afirmó que sin importar cuantas versiones veamos de Barry u otros héroes que han portado el manto del velocista escarlata, al menos para “cierta generación”, Gustin “siempre será Flash”.

“Creo que hay un mundo para todo lo relacionado con Flash: Elseworlds, TV, películas… lo que sea. Simplemente amo mucho al personaje”, dijo Wallace en una conversación con TV Line. “Grant (Gustin) siempre será Flash para cierta generación de la misma manera que para mi generación Christopher Reeve fue Superman. Eso no significa que no esté emocionado de ver a Michael B. Jordan interpretar a un Superman negro, no puedo esperar por eso, o por los otros Supermans, como Henry Cavill o Brandon Routh. Los amo a todos, pero crecí con Christopher Reeve. Entonces, hay un grupo completo de personas que van a crecer diciendo: ‘Grant fue mi Flash’. Pero luego habrá una nueva generación de personas que dirán: ‘Ezra Miller, también es mi Flash’”.

Pese a que Miller fue elegido como Barry Allen/The Flash para el cine poco después del estreno de la serie de The Flash, recién este año se estrenará su película en solitario y su debut fijado para junio ocurrirá tras el final del programa enmarcado en el Arrowverso.

Así, aunque por años se ha intentado enfrentar a ambas versiones de Barry, Wallace aseguró que estaría ansioso por ver la película dirigida por Andy Muschietti. “Literalmente no puedo esperar para verlo”, concluyó el showrunner.

La novena y última temporada de The Flash se estrenará este 9 de febrero en Estados Unidos.