Flash: cuándo y dónde ver la película en streaming

A tan solo dos meses de su estreno en cines, Flash llegará próximamente a HBO Max, tras no haber conseguido una gran recaudación de dinero en la taquilla a nivel mundial.

Con un presupuesto de 200 millones de dólares, la película, de acuerdo a Box Office Mojo, solo logró recaudar 260 millones de dólares.

De acuerdo a Screen Rant, estas cifras representan que el largometraje no fue un proyecto rentable y si bien, se indica que este fracaso se puede deber a múltiples causas, una de estas, es por las controversias que ha protagonizado Ezra Miller, quien le da vida al superhéroe corredor.

Además de Miller, Flash cuenta en su reparto con los actores Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey, Antje Traue y Michael Keaton.

¿Cuál es la fecha de estreno de Flash en streaming?

La película Flash, que tiene una duración de dos horas y 44 minutos, se estrenará este viernes 25 de agosto en la plataforma de streaming de HBO Max.

Conoce cuál es la trama de la película Flash. Foto Flash.

¿De qué trata la película?

Conforme a la sinopsis compartida por Variety, Flash narra la historia de cómo los mundos chocan cuando Barry Allen (Miller) utiliza sus poderes para viajar en el tiempo y cambiar hechos ocurridos en el pasado.

Sin embargo, al realizar esta acción e intentar salvar a su familia, el joven altera todo el futuro sin darse cuenta, por lo que el superhéroe quedará atrapado en una realidad en la que el general Zod (Shannon) ha regresado y amenaza con liquidar todo a su paso.

No obstante, eso no es todo, ya que Barry no puede recurrir a ningún superhéroe para que lo ayude, al menos no a los que él conocía, ya que se encontrará con un Batman diferente y con una persona de Krypton que no es Superman.

De esta manera, la única forma que tendrá Barry para salvar el mundo, y regresar a la realidad que él conoce, será correr por su vida, por lo que deberá realizar un gran sacrificio para reiniciar el universo, pero ¿será suficiente?