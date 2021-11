Esta es la primera imagen del spin-off de How I Met Your Mother

Aunque la historia de Ted y sus amigos terminó hace varios años, los fanáticos de How I Met Your Mother podrán volver a disfrutar de la premisa de aquella sitcom de la mano de una nueva serie...o al menos eso es lo que pretende Hulu.

Esta semana y a través del portal Variety, el streaming finalmente dio a conocer el primer vistazo oficial a How I Met Your Father, el spin-off de How I Met Your Mother.

How I Met Your Father será protagonizada por Hilary Duff (Lizzie McGuire, Younger)como una madre que le contará a su hijo cómo conoció a su padre. En ese sentido, esta foto muestra al personaje de Duff junto a sus amigos que serán interpretados por Chris Lowell, Francia Raisa,Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma.

Y, aunque esta serie estará ambientada en la ciudad de Nueva York, el fondo que podrán ver en esta imagen fue realizado en California debido a que las grabaciones del programa se concretaron en el nuevo set virtual de Disney.

De acuerdo a su descripción How I Met Your Father “será protagonizada por Sophie, quien le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos muy unidos están en medio de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas”.

How I Met Your Father contará con Isaac Aptaker y Elizabeth Berger como showrunners y aún no fija su fecha de estreno.