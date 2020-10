Estas serán las nuevas películas de Welcome to the Blumhouse que llegarán a Amazon Prime en 2021

¿Ya vieron todas las películas de Welcome to the Blumhouse que están disponibles actualmente en Amazon Prime? Bueno, si les gustaron esas producciones y no pueden esperar para ver más de estos proyectos prepárense para conocer a las nuevas películas que debutarán bajo esa premisa durante 2021.

Siguiendo la buena recepción que aparentemente tuvieron las primeras películas de Welcome to the Blumhouse en Amazon Prime, el streaming dio a conocer los primeros antecedentes de las otras cuatro producciones de esta iniciativa que serán estrenadas durante el próximo año.

“Estamos emocionados de ver cómo el público alrededor del mundo ha respondido a las películas de Welcome to the Blumhouse. No podríamos estar más orgullosos de estos talentosos realizadores, elenco y equipo en todas las películas”, dijo Jeremy Gold, presidente de Blumhouse Television, mediante un comunicado. “Y estamos emocionados de presentar la siguiente ola de películas y de los increíbles realizadores al frente de ellas”.

La primera de esas películas se llamará The Manor y bajo la dirección de Axelle Carolyn (The Haunting of Bly Manor) contará la historia de Judith Albright quien, “después de sufrir un derrame se muda a un antiguo asilo, en donde comienza a sospechar que algo sobrenatural está atacando a los residentes”.

De acuerdo a la sinopsis, para escapar Judith “tendrá que convencer a todos a su alrededor de que ella no pertenece a ese lugar después de todo”.

The Manor fue escrita por Carolyn y es protagonizada por Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett y Katie Amanda Keane.

Otra película que será estrenada durante 2021 bajo el paraguas de Welcome to the Blumhouse será Black as Night.

Esa cinta contará la historia de “una niña adolescente con problemas de autoestima encuentra la confianza de la forma más inesperada, pasando el verano peleando contra vampiros que atacan a los más desfavorecidos en Nueva Orleans con la ayuda de su mejor amigo, el chico que siempre le ha gustado, y una peculiar chica adinerada”.

Black as Night fue dirigida por Maritte Lee Go (Rise) en base a un guión de Sherman Payne y tendrá actuaciones de Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Craig Tate, Keith David, Mason Beauchamp, Abbie Gayle y Frankie Smith.

“Una pareja mexicana-americana que espera a su primer hijo, se muda a una comunidad de granjeros en California en la década de 1970. Cuando la esposa comienza a experimentar extraños síntomas y aterradoras visiones, trata de determinar si están relacionados con una maldición legendaria o algo más perverso”, esa es la sinopsis de Madre otra de las películas de Welcome to Blumhouse que llegarán el próximo año.

Madre cuenta con un elenco compuesto por Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill y Elpidia Carrillo y fue dirigida por Ryan Zaragoza (All American) en base a un guión de Marcella Ochoa y Mario Miscione.

Finalmente, durante el próximo año, Amazon Prime también presentará a Bingo, una cinta dirigida por Gigi Saul Guerrero (La Quinceañera) que fue escrita por ella, Shane McKenzie y Perry Blackshear, y cuya sinopsis puedes leer a continuación:

“En el barrio de Oak Springs vive un grupo testarudo de viejos amigos que se rehúsan a ser gentrificados. Su líder, Lupita, los mantiene unidos en una comunidad, una familia. Pero no se imaginaban que su amada sala de bingo estaba a punto de ser vendida a una fuerza mucho más poderosa que el dinero mismo”.

Jason Blum figura entre los productores de todas estas películas que pretenden seguir expandiendo el catálogo de Blumhouse en Amazon con distintas propuesta de terror.