Este es el tráiler de Civil War, la nueva película de Alex Garland

Alex Garland, quien saltó a la fama tras escribir la novela La Playa, comenzando su trabajo como guionista con 28 Days Later (2002), en los últimos años se ha volcado completamente a la dirección. Tras meter mano en Dredd (2012), aunque no fue acreditado por ello, luego comenzó a ganar elogios por películas como Ex Machina (2015), Annihilation (2018) y la reciente Men (2022).

Su próximo trabajo será Civil War, una película de ciencia ficción distópica amparada por A24 y que se enfoca en un conflicto de guerra que levanta a “la Alianza de Florida” y las “Fuerzas del Oeste” de Texas y California para buscar una autonomía que lleva a Estados Unidos al borde del colapso- Así es, en el medio hay una guerra civil.

En ese contexto, una periodista pondrá su vida en juego intentando llegar a la capital, aunque en Washington se desatará una verdadera zona de guerra y los estadounidenses han sido divididos en diferentes categorías. Ya no todos son iguales ante el quiebre de la ley.

La historia continua más abajo

Más sobre Civil War

Vean el tráiler a continuación.

Con un elenco que incluye a Kirsten Dunst, Wagner Moura, Jesse Plemons y Nick Offerman, como el Presidente de Estados Unidos, Civil War llegará al cine en abril de 2024.