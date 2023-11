Ex trabajador de Nintendo dice que la compañía es “un paraíso para los genios” pero un “un infierno para una persona promedio”

Nintendo es sin duda una de las compañías de videojuegos más populares que existen y ahora un ex trabajador de esta ha dado a conocer como es la interna señalando que es “un paraíso para los genios” pero un “un infierno para una persona promedio”.

Se trata de Koichi Miura quien trabajó para Nintendo entre 2019 y 2023 y quien a través de Twitter - Ahora llamado X- se refirió a como es la interna de la compañía.

“Nintendo es una compañía genial, pero no se la recomendaría a otros a la ligera, porque era un paraíso para genios y superhumanos. Como persona corriente, para mí era el infierno. Gracias a eso, me di cuenta de que no era para mí y fui en otra dirección. Fui capaz de decidirme, y ese ha sido mi mayor logro por trabajar en Nintendo, así que no me arrepiento de haber aspirado a ello y haberme rendido después”, escribió.

Según agregó, “para que no haya malentendidos, pero creo que es una muy buena compañía y los empleados eran gente maravillosa. Estaba convencido de que se producían increíbles productos uno detrás de otro. Tuve una experiencia muy valiosa”.