Sharkboy y Lavagirl tienen una hija en un nuevo vistazo a We Can Be Heroes

Netflix dio a conocer nuevas fotos de We Can Be Heroes, la nueva película de Robert Rodriguez que llegará a la plataforma de streaming el próximo mes de enero.

Pero mientras las primeras imágenes de la película presentaron a los personajes de Pedro Pascal, Boyd Holbrook, Priyanka Chopra y compañía, ahora este nuevo vistazo trajo de regreso a dos queridos personajes de la filmografía de Rodriguez: Sharkboy y Lavagirl.

Así es, los protagonistas de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl serán partes de We Can Be Heroes y aparecerán como nada más ni nada menos que padres.

Después de todo, We Can Be Heroes se centrará en un grupo de niños que deben asumir la tarea de salvar al mundo tras la desaparición del grupo de superhéroes conformado por sus padres.

Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl se estrenó en 2005 y presentó a Taylor Dooley como Lavagirl además de Taylor Lautner como Sharkboy. Pero, como pueden notar en las fotos anteriores, solo Dooley será parte de esta nueva película.

Eso sí, no se ilusionen con una gran trama centrada en el dúo, porque en el pasado Rodríguez advirtió que “Sharkboy y Lava Girl aparecen como padres superhéroes que ahora tienen una hija que tiene poderes de tiburón y lava” pero “el único papel que habla es para Lavagirl".

We can be heroes se estrenará el 1 de enero de 2021 en Netflix.