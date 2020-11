Las primeras fotos de We Can Be Heroes, la nueva película de Robert Rodriguez protagonizada por Pedro Pascal

Robert Rodriguez es conocido por películas como La balada del pistolero, Machete y Sin City, sin embargo, el director también es recordado por muchos como el responsable de memorables cintas para público infantil como Spy Kids y The Adventures of Sharkboy and Lavagirl.

En ese sentido, quienes están familiarizados con esa última parte de la filmografía del director, probablemente disfrutarán del primer vistazo a We Can Be Heroes, la nueva película de Robert Rodriguez para Netflix.

We Can Be Heroes es una película de superhéroes que girará en torno a un grupo de niños que tendrán la misión de salvar al mundo luego de la desaparición de sus padres, quienes eran miembros de un grupo de héroes conocido como The Heroics.

Esta película será protagonizada por Pedro Pascal, Boyd Holbrook, Priyanka Chopra y Christian Slater, quienes figuran en las siguientes fotos que fueron reveladas por Netflix para presentar a We Can Be Heroes.

Por supuesto, We Can Be Heroes no es una secuela o reinicio de Spy Kids o The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, pero mientras el director dice que podría ser una especie de “secuela espiritual de la cinta” con Taylor Lautner, también expresó que existiría un interés de los estudios en verdaderas nuevas entregas.

“Muchas familias han pasado mucho tiempo juntas”, dijo Rodríguez a EW. “He estado recibiendo llamadas de todo tipo de estudios (diciendo) ‘Reinicia Spy Kids’. ‘Reinicia Sharkboy’. Por supuesto que quieren. Están todos sentados en casa con sus hijos".

We Can Be Heroes se estrenará el 1 de enero en Netflix.