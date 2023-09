Final Fantasy VII Ever Crisis alcanza las dos millones de descargas en su primer día

Desde Square Enix y Applibot han dado a conocer que Final Fantasy VII Ever Crisis ha sido descargado dos millones de veces en su jornada de lanzamiento.

De acuerdo a lo que dieron a conocer desde Square Enix, con esto el juego para dispositivos móviles se ha convertido en el número uno del ránking de juegos gratuitos de Google Play en países como Reino Unido, Canadá y Australia.

Final Fantasy VII Ever Crisis presenta la historia de Final Fantasy VII y los diferentes juegos que lo componen, es así como cuenta con episodios centrados en Final Fantasy VII, Crisis Core: Final Fantasy VII y Final Fantasy VII: The First Soldier.

El juego cuenta con micro transacciones y se espera que en el futuro se vayan añadiendo más episodios.

Con el fin de celebrar la marca alcanzada, según anunciaron se regalará de la moneda in-game (Cristales Azules) a los jugadores.