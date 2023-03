Los creadores de The Last of Us confirmaron que Bella Ramsey continuará como Ellie para la segunda temporada

Actualmente Bella Ramsey tiene 19 años, la misma edad que Ellie Williams tiene durante The Last of Us- Part II. Sin embargo, aunque la actriz será mayor que su personaje cuando toque rodar la segunda temporada de la serie que adaptará ese videojuego y obviamente se realizará todo un trabajo de caracterización para ese papel, durante los últimos meses no han faltado los usuarios que en redes sociales se han quejado sobre la continuidad de Ramsey en la serie.

Pero si son fanáticos de la versión de Ellie de la actriz no tiene que preocuparse porque tras el estreno del último episodio de la primera temporada de The Last of Us, los creadores de la serie volvieron a respaldar a Ramsey confirmando que seguirá interpretando a Ellie en la segunda temporada.

En una declaración para la prensa (vía EW), Craig Mazin y Neil Druckmann quisieron cerrar de una vez por todas el tema asegurando que nada evitará el regreso de Ramsey como Ellie.

“Una de las cosas difíciles del proceso de casting es que invitamos a la gente a unirse a nosotros en este proceso, y sabemos todo (sobre los secretos de la producción) y nadie más sabe nada excepto lo que saben, que es el juego”, dijo Mazin. “Sabemos lo que vamos a hacer en términos de vestuario, maquillaje y cabello, pero lo más importante es que también conocemos el espíritu y el alma del actor”.

“Cuando hicimos el juego, sentí que éramos increíblemente afortunados. Fue como atrapar un rayo en la botella que encontramos a Ashley Johnson y no puedo imaginar que esa versión de Ellie sea otra persona”, complementó Druckmann, el co-creador de The Last of Us sobre la actriz original de Ellie. “Y luego, de alguna manera, volvimos a atrapar un rayo en la botella con Bella”.

“La única forma en que alguna vez consideraríamos reemplazar a Bella es si ella dijera: ‘Ya no quiero trabajar con ustedes’. E incluso entonces, no estamos seguros de que le concedamos eso. Aún podríamos obligarla a volver a la temporada 2″, añadió.

En entrevistas previsas durante la emisión de la serie Ramsey ya había demostrado su entusiasmo por filmar la segunda temporada de The Last of Us que adaptará a The Last of Us- Part II, el segundo videojuego de la saga de Naughty Dog que pese a su buena recepción crítica y comercial fue controversial entre los fanáticos tras su lanzamiento en 2020.

En es sentido, aunque se espera que la serie mantenga su fidelidad al material de origen, sus creadores también tantearon que habrían algunos cambios respecto al segundo juego.

“Será diferente al igual que esta temporada fue diferente (del primer juego)”, dijo Mazin. “A veces será radicalmente diferente, y a veces será apenas diferente. Pero será diferente y será algo propio. No será exactamente como el juego. Será el espectáculo que Neil y yo queremos hacer. Pero lo estamos haremos con Bella”.

La segunda temporada de The Last of Us aún no tiene fecha de estreno.