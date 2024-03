Director de The Last of Us dice que el próximo juego de Naughty Dog es “realmente ambicioso” y será “realmente difícil” de hacer

Neil Druckmann, el presidente de Naughty Dog y director de The last of Us, se ha referido al próximo proyecto de la compañía señalando que es “realmente ambicioso”.

A través de una entrevista con Logically Speaking (Vía GamesRadar), es que el desarrollador se refirió a uno de los proyectos en los que están trabajando, apuntando a que es “realmente ambicioso” y que “partes del mismo” son “realmente difíciles” para él y el equipo.

“Realmente me he rendido al saber que va a ser muy difícil, sabiendo que va a estresar a los miembros del equipo”, señala, agregando que busca formas de que sea una “experiencia alegre” para todos.

Cabe recordar que Naughty Dog canceló el multijugador de the Last of Us y ahora están centrados una vez más en los juegos para un jugador.

Por el momento se desconoce si el proyecto al que se refiere Druckmann es una tercera entrega de The Last of Us o un título completamente nuevo.

Cabe recordar que recientemente Druckmann abordó su futuro señalando que no le queda mucho tiempo trabajando en juegos de gran escala.