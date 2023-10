Naughty Dog sufre ola de despidos y el multijugador de The Last of Us estaría “congelado”

Durante el último tiempo son varias las industrias de videojuegos que se han visto afectadas por olas despidos, ahora es que se ha conocido que Naughty Dog se ha sumado al listado, a la vez que el esperado multijugador de The Last of Us estaría en riesgo.

La información proviene desde Kotaku quienes señalan que la compañía, que tiene cerca de 400 empleados, estaría despidiendo al menos a 25 personas.

De acuerdo a lo que detallan, esto afectaría a contratistas de control de calidad (QA) y el personal de tiempo completo no se vería afectado por esta ola de despidos.

Junto con esto, es que desde el medio reportan que el desarrollo del multijugador de The Last of Us no estaría en su mejor momento y aunque por el momento no habría sido cancelado, se encontraría “congelado”.

Esta información coincide con un reporte de Bloomberg, el cual apunta que el esperado multijugador estaría en entredicho y que “un pequeño grupo permanece en el proyecto mientras la compañía reevalúa la dirección”.