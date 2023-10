Desarrollador que se unió a Naughty Dog para trabajar en el multijugador de The Last of Us deja el estudio

Una serie de reportes han surgido en el últiomo tiempo apuntando a que el multijugador de The Last of Us no estaría pasando por un buen momento, y ahora se ha conocido que un desarrollador que se unió al estudio para trabajar en el juego, lo ha abandonado luego de menos de un año.

Se trata de Anders Howard, quien trabajó como Diseñador Principal de Monetización en el estudio y que de acuerdo a su perfil de LinkedIn dejó el estudio en septiembre de 2023, 11 meses después de sumarse a la compañía.

Cabe recordar que previo a Naughty Dog, Howard trabajó en Ubisoft y Epic Games, dedicándose en el caso de esta última, al desarrollo del sistema de battle pass que tiene el exitoso battle royale.

Los últimos reportes, que surgieron junto con la noticia de despidos en la compañía, apuntan a que el desarrollo del multijugador habría sido congelado.