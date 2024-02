Pedro Pascal dice que filmar la segunda temporada de The Last of Us “se siente extrañamente nuevo”

Ya ha comenzado el rodaje de la segunda temporada de The Last of Us y recientemente Pedro pascal se ha referido a estas señalando que “se siente extrañamente nuevo”

En el marco de los Premios SAG el actor conversó con Deadline, refiriéndose a la producción y apuntando que “va increíble” y que “es algo impresionante el tipo de concentración y dedicación que todos tienen en la segunda temporada”.

“Al volver a ponerme esas botas, se siento extrañamente nuevo”, agregó el actor, enfatizando que “Nunca antes había hecho algo así que tuviera una autoría tan original antes de empezar”.

“Supongo que aprendo algo nuevo todos los días y probablemente estaré pensando en ello por el resto de mi vida”, apuntó el actor que obtuvo un galardón por su papel de Joel.

Cabe recordar que la segunda temporada de The Last of Us adaptará el segundo juego de la saga y según se ha conocido contará con una serie de nuevos actores como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina y Young Mazino como Jesse.