Francis Lawrence dirigirá la película de BioShock para Netflix

La serie de Horizon Zero Dawn no es el único proyecto basado en videojuegos que está avanzando al interior de Netflix y durante esta jornada se reveló que el streaming encontró al director para su película de BioShock.

De acuerdo a Deadline, Francis Lawrence será el encargado de dirigir la cinta live-action de BioShock para Netflix. El director conocido por su trabajo en Los juegos del hambre: En llamas, Los juegos del hambre: Sinsajo -Parte 1 y Los juegos del hambre: Sinsajo -Parte 2 ya tiene un historial con Netflix por cortesía de Slumberland y comandará la película de BioShock en base a un guión escrito por Michael Green (Logan, Blade Runer: 2049, American Gods).

En estos minutos Lawrence está trabajando en The Ballad of Songbirds and Snakes, la nueva precuela de Los Juegos del Hambre, por lo que el plan sería que Green avance en el guión para que el director pueda saltar de lleno a la pre-producción de la adaptación de BioShock tras finalizar su trabajo más reciente en el mundo de Panem.

La película de BioShock será producida por Vertigo Entertainment y 2K. Por ahora no hay una fecha de estreno para este proyecto.