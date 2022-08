Steve Blackman, el showrunner de The Umbrella Academy, está desarrollando la serie de Horizon Zero Dawn para Netflix

De la mano del anuncio sobre la próxima conclusión de The Umbrella Academy, Netflix confirmó que continuará trabajando con el showrunner de ese programa, Steve Blackman, en dos nuevos proyectos: una apuesta original llamada Orbital y Horizon Zero Dawn, una serie que intentará adaptar al videojuego homónimo de Guerrilla Games.

Si bien el desarrollo de una serie basada en Horizon Zero Dawn se reportó tiempo atrás, Blackman es uno de los primeros nombres confirmados para su desarrollo y por ende esta es una actualización clave para el avance del proyecto.

De acuerdo a Deadline, como parte del acuerdo entre Irish Cowboy, la compañía de Blackman, y Netflix el creativo se encargará de producir y escribir parte de los guiones para la serie de Horizon Zero Dawn.

Pese a que hasta ahora no se ha definido un elenco para el proyecto, la descripción de la serie dice: “Horizon Zero Dawn es una épica serie de aventuras de ciencia ficción ambientada mil años en el futuro, en un mundo extraño y hermoso lleno de tribus primitivas y máquinas de alta tecnología, todo construido sobre los huesos de los ‘Old Ones’: las ruinas de nuestros Estados Unidos actuales. El desastre que destruyó nuestro mundo se olvidó hace mucho tiempo, pero cuando estas máquinas antes pacíficas se convierten misteriosamente en peligrosos cazadores de toda la vida, una joven marginada llamada Aloy descubre que la única posibilidad de salvar su mundo es luchar para descubrir qué le sucedió al nuestro”.

Todo mientras que Blackman prometió que Aloy permanecerá como la protagonista de esta historia.

“Horizon Zero Dawn es un juego excepcionalmente bien diseñado con personajes maravillosos que no se ven a menudo en el mundo de los videojuegos. Guerrilla Games ha creado un mundo increíblemente exuberante y vívido donde hombre y máquina que se encuentran en un curso de colisión hacia el olvido. Su salvación llega en la forma de una joven guerrera llamada Aloy, que no tiene idea de que ella es la clave para salvar el mundo. Baste decir que sí, Aloy será un personaje principal en nuestra historia. Mi compañera de redacción en esto, Michelle Lovretta, y yo estamos encantados de poder expandir esta notable propiedad intelectual en una serie para todo tipo de espectadores”, dijo el guionista (vía Tudum).

Sony Pictures Television y PlayStation Productions también estarán involucrados en el desarrollo de este programa que se suma a la lista de proyectos basados en los videojuegos de PlayStation que abarca desde la serie de The Last of Us para HBO y la posibilidad de más películas de Uncharted hasta apuestas inspiradas en Gran Turismo y Twisted Metal.

Finalmente, aunque no tiene nada que ver con Horizon Zero Dawn o The Umbrella Academy, el otro proyecto de Blackman para Netflix será Orbital, un thriller ambientado en la Estación Espacial Internacional.