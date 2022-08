The Umbrella Academy terminará con su cuarta temporada

Un par de meses después del estreno del tercer ciclo, Netflix confirmó la noticia que muchos fanáticos estaban esperando y anunció que The Umbrella Academy tendrá una cuarta temporada.

Pero aunque la confirmación del retorno de Luther, Diego, Allison, Viktor, Kalus y Five es bastante positiva en un contexto donde muchos programas no alcanzan a avanzar más de una temporada, esta actualización también tiene un tono triste porque Netflix ratificó que la cuarta temporada también marcará el final de The Umbrella Academy.

“Reunión familiar, Brellies: Nos embarcamos en una cuarta y última aventura”, señaló la cuenta oficial de The Umbrella Academy en el anuncio de la renovación de la serie.

Este programa basado en el cómic homónimo de Gabriel Bá y Gerard Way fue comandado por Steve Blackman como showrunner, quien anticipó el cierre de la historia de los Hermanos Hargreeves en una declaración a THR.

“Estoy muy emocionado de que los fanáticos increíblemente leales de The Umbrella Academy puedan experimentar el final apropiado para el viaje de los hermanos Hargreeves que comenzamos hace cinco años”, dijo Blackman. “Pero antes de llegar a esa conclusión, tenemos una historia increíble por delante para la cuarta temporada, una que tendrá a los fanáticos al borde de sus asientos hasta los minutos finales”.

En estos minutos no hay una fecha de estreno para la cuarta temporada de The Umbrella Academy ni tampoco se han confirmado nuevas adiciones al elenco, pero el reparto principal continuará encabezado por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya y Colm Feore.