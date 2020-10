Grant Morrison advirtió que habrá que seguir esperando la secuela de Arkham Asylum

Ya han pasado varios años desde que DC Comics anunció que Grant Morrison realizaría una secuela de Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth. Sin embargo, el proyecto aún no se ha materializado por lo que, siguiendo la revelación de un nuevo volumen de Wonder Woman: Earth One, desde Tech Radar decidieron preguntarle directamente al escritor qué pasaba con ese libro.

Morrison no tuvo problemas en responder y señaló que por ahora está muy ocupado con otras iniciativas por lo que el cómic que pretendía mostrar a Damian Wayne como Batman no está en sus planes actualmente.

“No (está avanzando) por el momento”, señaló Morrison. “Escribí 26 páginas y se archivó porque el trabajo de la televisión estaba ocupando mucho tiempo. Pero nuevamente, nunca digo nunca, porque creo que (esas) 26 páginas fueron bastante buenas”.

Arkham Asylum 2 pretendía retomar la historia del cómic que originalmente fue publicado en 1989 pero con un foco en Damian Wayne, el hijo de Batman. Todo mientras Morrison estaba a cargo del guión y Chris Burnham de los dibujos.

Pero aunque actualmente la secuela de Arkham Asylum no está avanzando, Morrison no descarta que algún día pueda retomar esta apuesta.

“Y disfruté haciendo una historia corta con Chris Burnham, el artista, recientemente (en Detective Comics 1027). Y me dio el gusto de nuevo porque también iba a dibujar el segundo Arkham Asylum”, añadió. “Pero no, tenía una historia, es muy, muy, muy diferente del libro original. Fue más una cosa de Philip K. Dick. Todavía está ahí. Todavía es una de estas cosas que pueden suceder”.