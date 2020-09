Confirman el lanzamiento de Wonder Woman: Earth One 3 de Grant Morrison y Yanick Paquette

Aunque DC Comics no lo ha anunciado formalmente, un listado de Amazon visto desde Bleeding Cool confirmó que en marzo del próximo año saldrá a la venta el tercer y último volumen de Wonder Woman: Earth One, la saga escrita por Grant Morrison y que cuenta con un arte a cargo del dibujante Yanick Paquette.

Según la sinopsis de esta historia, situada en un universo fuera de continuidad, Diana estará instalada como reina de las amazonas y tendrá que reunir a las tribus amazonas por primera vez en un milenio.

“El asalto de Max Lord contra la Isla Paraíso, usando sus destructivas armaduras A.R.E.S. está en el horizonte, y para hacer frente a la guerra que se aproxima, ¡Wonder Woman necesitará a la fuerza de todas sus hermanas de su lado!”, adelanta la descripción.

Como suele suceder en los cómics, la sinopsis también deja algunas interrogantes: “¿Podrá Diana traer finalmente su mensaje de paz al mundo del hombre o la guerra de Max Lord quemará al mundo y convertirá a las amazonas en cenizas?".

La siguiente es la portada:

El primer volumen salió en 2016 y plantea una historia de origen en la que Diana tiene problemas con las amazonas después de pasar un tiempo en “el mundo del hombre”. El segundo volumen debutó en 2018 y comenzaba con una historia que involucra a la batalla de las amazonas contra los nazis.