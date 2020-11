Grant Morrison contó que se identifica como no binario

Grant Morrison es un autor de cómics reconocido por su trabajo en títulos como Animal Man, All Star Superman, Final Crisis y, más recientemente, Green Lantern.

A lo largo de su carrera Morrison también ha trabajado en otros medios y recientemente estuvo involucrado en la serie de televisión Brave New World. En ese contexto, Morrison recientemente habló con Mondo2000.com y mientras discutía sobre el poder de las palabras contó que se identifica como no binario.

“Creo que la gente hizo bien en derribar algunas de estas estructuras en este momento y quizás esté bien retirar ciertos términos radiactivos y abusivos siempre que nos aseguremos de crear nuevas palabras en otras áreas”, señaló Morrison.

“Por ejemplo, cuando era niño no había palabras para describir ciertos aspectos de mi propia experiencia”, añadió. “He sido no binario, travestido, género queer, desde que tenía 10 años, pero los términos disponibles para lo que estaba haciendo y cómo me sentía eran pocos y espaciados. ¡Teníamos ‘transexual’ y ‘travesti', los cuales sonaban como clasificaciones del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en lugar de opciones de estilo de vida!”.

“No quería que me etiquetaran como aberración médica porque no era así como se sentía, ni era algo simple y hecho”, añadió. “No quería hacer una ‘transición’ o encarnar mi lado ‘femenino’ exclusivamente, así que no tenía idea de dónde encajar".

Morrison continuó explicando cómo algunos términos que han surgido de forma relativamente reciente pueden ayudar a las personas con experiencias similares a la suya a hacer sentido de su identidad.

“Términos como ‘genderqueer’ y ‘no binario’ solo se pusieron de moda a mediados de los noventa. Así que los niños como yo teníamos formas muy limitadas de describir nuestra atracción por el drag y la ambigüedad sexual”, comentó. “Hoy en día existe un vocabulario completamente nuevo, que permite a los niños descubrir exactamente dónde se sientan en la ‘rueda de colores’ del género y la sexualidad, por lo que creo que está bien perder algunas palabras polémicas cuando se están creando nuevas que ofrecen un concepto más fino y un enfoque detallado de la experiencia”.