AMC presenta un nuevo vistazo a The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol

Cada vez falta menos para la llegada de la segunda temporada de he Walking Dead: Daryl Dixon y ahora desde AMC han dado a conocer un nuevo vistazo a la serie, mostrando el regreso de Carol.

Cabe recordar que en el marco de la New York Comic Con 2023, fue dado a conocer que el personaje de Carol en The Walking Dead, interpretado por Melissa McBride, regresaría en esta segunda temporada de la serie, la cual tiene por nombre The Walking Dead: Daryl Dixon The Book of Carol.

Inicialmente, la serie sería protagonizada por ambos, pero en 2022 desde AMC dieron a conocer que el personaje de Carol finalmente no estaría involucrado debido a problemas de logística.

En el teaser es posible ver a Daryl enfrentándose con un grupo armado, mientras Carol se encuentra buscándolo.

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol se estrenará este 2024.