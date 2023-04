Guardianes de la Galaxia vol. 3 sigue cosechando reacciones favorables

Durante el pasado jueves 27 de abril Marvel Studios desarrolló la premiere de Guardianes de la Galaxia vol. 3 y, como era de esperar, a raíz de ese evento se dieron a conocer más reacciones sobre la próxima entrega del MCU.

Si bien estas no son las primeras impresiones que se divulgan en torno a Guardianes de la Galaxia vol. 3 y días atrás surgieron varios comentarios favorables de la cinta, estas reseñas reafirmarían que la producción dirigida por James Gunn no solo sería un digno cierre de la saga, sino que también incluiría bastantes elementos emocionantes.

De hecho, aunque hay algunos comentarios que critican a elementos como Adam Warlock, en general se remarca que esta sería una película conmovedora.

A continuación pueden revisar algunos comentarios sin spoilers sobre Guardianes de la Galaxia vol. 3.

Chris Killian de Comicbook: “Guardianes de la Galaxia vol. 3 es PERFECTA. No puedo enfatizar lo mucho que me encantó esta película o imaginar una mejor manera de concluir su historia. Sin lugar a dudas, la MEJOR película de Marvel desde No Way Home y posiblemente la mejor trilogía de cómics jamás realizada. Me golpeó fuerte en los sentimientos”.

David Crow de Den of Geek: “Mi reacción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 gracias a Dios que James Gunn está de vuelta en el MCU. Esta es fácilmente la mejor película de Marvel en años y tenía un corazón real, sincero y sorprendentemente melancólico”.

Ross Bonaime de Collider: “Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es un adiós realmente encantador a quizás el mejor rincón de la MCU. Divertida, emocionante, sorprendentemente emotiva, todo en una película que se siente claramente como James Gunn. Voy a extrañar a estos personajes, pero probablemente extrañaré aún más la magia de Gunn con esta saga”.

Andrea Towers de TV Guide: “No es fácil terminar una trilogía, pero James Gunn lo hace a la perfección con Guardianes de la galaxia Vol. 3, y con todo el humor, el corazón, la acción y las emociones que han hecho que las películas se sientan especiales. Y sí, vas a llorar”.

Kofi Outlaw de Comicbook: “Estoy orgulloso de informar que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 lleva la trilogía a una nota extremadamente alta. Los aspectos más destacados incluyen una de las mejores actuaciones de villanos en secuencias de acción de la historia del MCU”.

Brandon Katz de Parrot Analytics: “Realmente, me gustó mucho Guardianes de la Galaxia Vol. 3. A pesar de su duración, rara vez se alarga, ya que combina entretenimiento, emoción y humor. La trama simplificada permite que cada personaje obtenga lo que le corresponde dentro de sus propios mini arcos. Conclusión satisfactoria y catártica. GOTG/Cap son las mejores trilogías del MCU”.

Lauren LaMagna de Next Big Picture: “Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está llena de riesgos, emociones y se siente como un final sólido (¡algo bueno!). El diseño de producción y las piezas del escenario son algunas de las más sólidas de Marvel. Es larga, pero el tema de la familia encontrada es y siempre será su fuerza. Extrañaré a estos inadaptados” .

Joey Magidson de Awards Radar: Guardianes de la galaxia vol. 3 está lleno de corazón y me hizo llorar en múltiples ocasiones. James Gunn logró convertir la historia de Rocket en una gran recompensa. No es lo que necesariamente esperas, pero realmente aterriza. Un final perfecto, también”.

Mike Ryan de Uproxx: “Guardianes de la Galaxia vol. 3: James Gunn apuesta la casa en una historia sorprendentemente emotiva centrada en Rocket y el amor y la amistad entre estos personajes. Apuesta y gana. Es bastante increíble (amantes de los animales, hay un par de escenas difíciles)”.

Joshua Ryan de FandomWire: “Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es una conclusión ligeramente decepcionante para uno de mis equipos favoritos en el MCu. Demasiado larga y con un villano abrumador. Es mi menos favorito de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, pero aún tiene destellos de la magia que obtuvimos de la película original”.

Matt Neglia de Next Best Picture: “Guardianes de la Galaxia Vol. 3 aspira a emociones arrebatadoras, risas desgarradoras y acción emocionante. A veces tiene éxito, pero como despedida para todos estos personajes, se siente extrañamente desigual y anticlimático. Presenta el mejor maquillaje y efectos visuales de la trilogía”.

Andrew Korpan: “Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ¿se veía genial? Sí, lo hacía. Creo que Guardianes 3 es realmente sólida: la cámara no solo está estancada en las escenas de acción y Bautista y Klementieff se roban el protagonismo. Amo a Will Poulter, pero Warlock fue un erorr. Lo mismo para la música”.

Kate Sánchez de But Why Tho?: “Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es imperfecta, pero los momentos en los que empuja contra el cortador de galletas del MCU es donde brilla. A diferencia de las otras trilogías en el MCU que tienen que meterse en el futuro mientras se cierra la puerta, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 llegó a ser algo propio”.

Gillian Blum de The Direct: “Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es más que brillante. Felicitaciones especialmente a James Gunn, esta fue una manera perfecta de terminar este arco de equipo como familia. Servicio de fans que se gana al 100% y un uso increíble de la música. High Evolutionary es uno de los villanos más brutales en la historia de MCU. No puedo esperar a verlo de nuevo”.

ZayyanFarooqi de CinemaDebate: “Guardians of the Galaxy Vol. 3 no solo es la mejor de la trilogía, también es mejor que el 90 % del contenido MCU de la Fase 4 que hemos obtenido en películas y streaming. Se mantuvo fiel a su núcleo emocional con sinceridad y no usó su ligereza para socavarlo con bromas y bromas mal colocadas”.

Guardianes de la Galaxia vol. 3 tendrá funciones desde este 3 de mayo.