Ha muerto André Braugher, el actor que interpretó al Capitán Holt en Brooklyn Nine-Nine

ste lunes a los 61 años de edad falleció André Braugher, el actor reconocido por ganar dos premios Emmy y quien interpretó al capitán Holt en la popular comedia policíaca “Brooklyn Nine-Nine”. Aquél rol lo interpretó durante 144 episodios.

A lo largo de su carrera también participó en series como “Homicide: Life on the Street”, interpretando al detective Frank Pembletonm en 100 capítulos, o películas como “Glory” y “The Mist”.

Por ahora se desconoce una causa de su muerte, pero el actor se preparaba para concluir sus trabajos en la serie “Residence” de Netflix, el cual quedó inconcluso a raíz de la huelga de actor. Su más reciente producción había sido la sexta temporada del drama “The Good Fighter”.

A lo largo de su carrera, Braugher fue nominado al premio Emmy por su trabajo en la miniserie “Escuadrón de Combate 332″, mientras que ganó como mejor actor de drama por “Homicide: Life on the Street” y mejor actor de miniserie o telefilme por “Thief”. Luego fue nominado como mejor actor de reparto por “Men of a Certain Age” y “Brooklyn Nine-Nine”.

“No puedo creer que te hayas ido tan pronto. Es un honor para mí haberte conocido, haberme reído contigo, haber trabajado contigo y haber compartido 8 años gloriosos observando tu talento irremplazable. Esto duele. Nos dejaste demasiado pronto. Me enseñaste mucho. Estaré eternamente agradecido por la experiencia de conocerte. Gracias por tu sabiduría, tus consejos, tu amabilidad y tu amistad. Nuestro más sentido pésame para su esposa y su familia en este momento difícil. Me mostraste cómo es una vida bien vivida”, dijo el actor Terry Crews, quien colaboró con Braugher en “Brooklyn Nine-Nine”.