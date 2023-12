Revelan la causa de muerte del actor André Braugher

Esta semana fue revelado el lamentable deceso del actor André Braugher, reconocido por su trabajo interpretando al detective Frank Pembleton en la serie Homicide: Life on the Street, a Owen Thoreau Jr. en Men of a Certain Age y al Capitán Ray Holt en la comedia Brooklyn Nine-Nine.

Aun que inicialmente solo se reportó que Braugher murió el pasado lunes a los 61 años tras sufrir una “breve enfermedad”, ahora en el New York Times informaron que el actor fue diagnosticado hace unos meses con cáncer de pulmón.

Jennifer Allen, la publicista de Braugher, confirmó la causa de muerte, aunque no entró en detalles pues durante los últimos meses prefirieron mantener la situación de salud bajo reserva.

Previamente, el propio actor había revelado al Times en 2014 que había dejado de beber alcohol y fumar desde hace varios años.

Durante los últimos días, la figura de Braugher dio pie a múltiples muestras de afecto de sus colegas y compañeros, destacando tanto su talento como su trabajo colaborativo. A lo largo de su carrera, ganó dos premios Emmy.