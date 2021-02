Hackers pretenderían subastar el contenido robado a CD Projekt Red

Tras el reciente ciberataque que sufrió CD Projekt Red, responsables de Cyberpunk 2077, los hackers dieron un plazo de 48 horas para que los desarrolladores los contactaran para negociar. Sin embargo, luego de que la compañía se negara a ceder ante los hackers, surgió el material robado listo para ser subastado.

Según informa la cuenta de Twitter vx-underground, un usuario llamado redengine apareció en el foro ruso Exploit asegurando tener los códigos fuente para los juegos The Witcher 3, Cyberpunk 2077 y Thronebreaker, además de una nueva versión de The Witcher 3 con gráficos actualizados. La subasta supuestamente duraría 48 horas y tendría una puja inicial de $1 millón de dólares, aunque esta no tendría lugar si aparece un comprador por $7 millones de dólares.

Adicionalmente, Kotaku informa que el código fuente del juego Gwent ya se habría filtrado, pero aseguran que aun no han podido verificar esta información. Aunque el ataque parece haberse llevado varios activos importantes de CD Projekt Red, desde la compañía aseguraron que ninguna información de los jugadores fue comprometida por lo que estos no se verán afectados.