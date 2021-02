CD Projekt Red anuncia que fue víctima de un ciberataque

A través de su cuenta de Twitter desde CD Projekt Red anunciaron que fueron víctimas de un ciberataque. Según explicaron hasta donde conocen los datos comprometidos no incluían lo de los jugadores o usuarios.

“Ayer descubrimos que fuimos víctimas de un ciberataque, debido a lo cual algunos de nuestros sistemas internos se han visto comprometidos”, inicia la publicación, agregando que “un actor sin identificar ganó acceso no autorizado a nuestra red interna, recolectó cierta data que pertenece a CD Projekt capital grupo, y dejó una nota cuyo contenido liberamos al público”.

Es así como el mensaje es acompañado de una imagen en Bloc de notas, donde los atacantes les informan que obtuvieron acceso al código de fuente de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent, y una versión sin lanzar de The Witcher 3. En esta nota les señalan que si no llegan a un acuerdo la venderán o liberarán la información robada por Internet.

“Aunque algunos servicios en nuestra red han sido encriptados, nuestras copias permanecen intactas. Hemos asegurado nuestra infraestructura de información y comunicación y empezado a restablecer los datos”, agregaron desde la desarrolladora, enfatizando que no negociarán ni aceptarán las demandas de los atacantes.

“Estamos tomando los pasos necesarios para reducir las consecuencias de este lanzamiento, en particular por las compañías que podrían estar afectadas por la brecha de seguridad. Todavía estamos investigando el incidente, pero en este momento podemos confirmar -hasta donde sabemos- que los datos comprometidos no incluían datos personales de los jugadores o usuarios de nuestros servicios”.