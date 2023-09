He-Man enfrenta a Scare Glow en el primer vistazo a Masters of the Universe: Revolution

Desde Netflix han dado a conocer un primer vistazo a Masters of the Universe: Revolution, la nueva temporada de la popular serie animada que regresará en 2024.

Este primer clip de Masters of the Universe, muestra un enfrentamiento entre He-Man y Scare Glow.

Según mencionan en la descripción del video, Masters of the Universe: Revolution “es una nueva serie independiente que sigue libremente los eventos de Masters of the Universe: Revelation, en una guerra entre He Man y Skeletor como nunca antes”.

La serie contará con Chris Wood como He-Man.