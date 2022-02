It Takes Two, ganador del Game of The Year 2021 en The Game Awards, tendrá adaptaciones al cine y televisión

It Takes Two se hizo con el galardón a Juego del Año 2021 en The Game Awards, y ahora se ha dado a conocer que la obra de Hazelight Studios contará con una adaptación al cine y a la televisión.

La información fue dada a conocer por Variety, quienes señalaron que el juego cooperativo será adaptado por los productores de la película de Sonic, dj2 Entertainment.

Al respecto de la adaptación el fundador de Hazelight Studios y director del juego, Josef Fares, mencionó que “crear el mundo y la historia en ‘It Takes Two’ fue muy divertido para mí y para el equipo”, agregando que “dado que tiene una narrativa fuerte con muchos personajes locos y momentos de acción cooperativa igual de locos, el potencial es enorme para una gran adaptación al cine o la televisión”.

Por otro lado, desde dj2, apuntaron que “al igual que el resto del mundo del gaming, nos enamoramos de Cody, May, Rose, Dr. Hakim y el imaginativo universo de fantasía que Hazelight creó, y estamos ansiosos por traer a estos personajes, y este mundo, a la vida en la pantalla grande y pequeña”.

It Takes Two se lanzó en 2021 y se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.