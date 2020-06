Itch.io está vendiendo un gigantesco bundle con más de 700 juegos por $5 dólares para apoyar a Black Lives Matter

No son los juegos gratis de Epic Games ni tampoco las ofertas de Steam, pero Itch.io tiene una interesante propuesta para todos los jugadores que quieran adquirir nuevos títulos y de paso apoyar a una causa.

En el marco de las protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos, Itch.io decidió poner a la venta un gigantesco bundle que incluye 742 juegos independientes y contempla títulos como Oxenfree, Night In The Woods, Tonight We Riot, Super Hexagon, Overland y Wide Ocean Big Jacke.

Normalmente adquirir esa cantidad de juegos costaría más de $3,400 dólares, sin embargo, para apoyar al movimiento Black Lives Matter, Itch.io esta ofreciendo todos los juegos por solo $5 dólares (menos de $4 mil pesos chilenos).

Ese es el aporte mínimo que los usuarios pueden hacer para quedarse con los títulos que corresponden a 564 creadores y cuya recaudación total se dividirá en aportes iguales para dos organizaciones: el NAACP Legal Defense and Educational Fund y el Community Bail Fund.

Esta colección denominada “Bundle for Racial Justice and Equality” fue lanzada un par de días atrás y hasta este sábado ha recaudado más de $1 millón de dólares con miras a su objetivo de $2 millones de dólares.

Si quieren descargar este bundle, tengan en cuenta que tienen 9 días más para hacerlo en Itch.io y si lo desean pueden donar más de $5 dólares.

Por otra parte, es preciso que tengan en cuenta que mientras hay juegos comerciales y populares en este listado, también encontrarán proyectos experimentales y artísticos.