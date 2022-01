Fue idea de Andrew Garfield recrear el meme de los tres Spider-Man apuntándose en No Way Home

Tom Holland en entrevista junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield para Deadline, entregó detalles sobre la participación de los tres Spider-Man en No Way Home. Desde el principio, el actor mencionó que la película “sería amada en todo el mundo”, aunque de manera no tan masiva como pensaba.

Holland afirmó que tener a las tres versiones del superhéroe fue un proceso “juguetón” y que Andrew Garfield resultó ser “muy colaborativo”. “Desde (Andrew) rompiendo la espalda de Tobey hasta [él) se le ocurrió la idea de señalarnos, fue todo lo que se nos ocurrió ese día. Fue muy divertido poder jugar con tres tipos con trajes de Spider-Man… Compartirlo con estos chicos será para siempre una de las experiencias más especiales de mi carrera” afirmó el actor.

Previamente, Garfield comentó para el podcast Happy Sad Confused cómo se le ocurrió la idea de incluir en el meme en la escena de la película, esto fue lo que dijo. “Oh, entonces estábamos tratando de descubrir lo que apuntaba, cómo íbamos a hacer el meme de señalar de alguna manera, nos tomó un tiempo, sucedió de forma natural en esa escena de andamiaje con Peter 1, Peter 2, Peter 3, como todo eso”.

“Recuerdo haber tenido un relámpago y correr hacia el set y decirle (al director) a Jon (Watts): ‘Lo tengo, lo tengo’”, continuó Garfield. “Porque hay un momento en el que Jacob (Batalon) dice: ‘¿Oye, Peter?’ y todos decimos: ‘¿Sí?’ Pero en el guion, fue como, eso fue todo. Todos decimos ‘¿Sí?’ y en el guion, mi Peter dice: ‘Esto no va a envejecer en absoluto’, como algo un poco sardónico, que se sintió un poco socavado”.

Entonces, Garfield hizo una improvisación y mencionó en la entrevista: “Entonces pensamos que podría decir: ‘Oh, esto es adorable. Somos tan adorables. Dios, somos lindos. Algo así. Pero luego dije, no, este es el momento en el que podemos decir: ‘¿Te refieres a mí?’ Jon dijo: ‘Eso es todo. Eso es. Listo.’ Estaba tan feliz de que funcionó”.

Actualmente, Garfield está siendo aclamado por su actuación en la película Tick Tick Boom de Netflix que interpreta al fallecido músico de Broadway, Jonathan Larson.