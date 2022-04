Jujutsu Kaisen 0 supera a Frozen 2 en la taquilla japonesa y alcanza el puesto número 18° de los filmes más exitosos del país

Ha pasado bastante del estreno de Jujutsu Kaisen 0 en Japón (diciembre), y el filme finalmente dejó de estar en el top 10 de la taquilla japonesa, sin embargo, este no ha parado de subir en el listado de las películas más taquilleras en el país asiático.

Según fue dado a conocer, en Japón, hasta el 10 de abril, el filme ha recaudado 117,84 millones de dólares, con más de 9,28 millones de entradas vendidas, con lo cual ahora se ubica en el puesto número 18 de las películas más taquilleras en la historia en Japón, superando a Frozen 2.

De igual forma, el filme se acerca a varias importantes películas como lo son Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Armageddon y E.T., y en el caso de las películas de anime, se ubica en el octavo puesto por detrás de Weathering With You y Ponyo.

Por su parte, a nivel mundial Jujutsu Kaisen 0 ha recaudado alrededor de 168 millones de dólares. Cabe recordar que la película también se estrenó en Latinoamérica el pasado 24 de marzo.