Kevin Feige no descarta eventualmente introducir a los Young Avengers al MCU

Luego del fin del equipo como lo conocíamos en Avengers: Endgame, Marvel podría estar preparando una nueva generación de héroes que tomen el manto a futuro. En conversación con Entertainment Weekly, el productor Kevin Feige se refirió brevemente a la posibilidad de dar cabido a un equipo como Young Avengers en el futuro.

Aunque no hay ningún anuncio de una serie o película en concreto, Feige fue consultado sobre la posibilidad de formar e equipo mas adelante en vista de algunos de los personajes que se han introducido hasta ahora.

“Puedes ver que la fase 4 está introduciendo toda clase de nuevos personajes con un potencial sin fin. Ahora, todos en Marvel Studios nos sentimos como Nick Fury al final de Iron Man 1, a medida que nuevos actores y artistas llegan y les decimos que son parte de un universo mas grande. Simplemente tienen que hacer el trabajo requerido para armar su audiencia. Estoy feliz con todos los que están aquí, ciertamente desde donde estoy hay excelente trabajo y no puedo esperar a mostrárselo al mundo”, dijo.

En base a los personajes hasta ahora confirmados en el MCU que podrían ser parte de Young Avengers se cuentan Billy y Tommy, los hijos de Wanda y Vision cuyo destino hasta ahora no está del todo claro luego del final de la serie. Junto a ellos, está la anunciada aparición de America Chavez en la próxima Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la protegida de Hawkeye Kate Bishop que debutará en la serie de Hawkeye, y la hija de Ant-Man Cassie Lang a quien ya vimos en Avengers: Endgame y que volverá en Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Junto con ellos, otros héroes jóvenes que debutarán en series de Marvel son Ironheart y Ms. Marvel, aunque no han formado parte del equipo en los comics.