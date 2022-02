Kevin Feige prometió que Moon Knight tendrá un tono diferente a otras entregas del MCU: “Es fuerte y brutal”

Desde que se anunció que Marvel Studios desarrollaría una serie de Moon Knight para Disney Plus han existido dudas respecto a cómo será el paso del personaje a la pantalla chica. Después de todo, hay un aspecto más oscuro y quizás un poco sangriento en la historia de Marc Spector que es bastante diferente a lo que ofrece habitualmente el estudio amparado por Disney.

Pero aunque obviamente Moon Knight estará en un streaming con una línea familiar y probablemente no llegará a los niveles de violencia de apuestas como Daredevil (Marvel-Netflix) o Peacemaker (DC-HBO Max), Kevin Feige quiere que sepan que la brutalidad igual estará presente en la serie encabezada por Oscar Isaac.

En una reciente entrevista con Empire, el presidente de Marvel Studios aseguró que Moon Knight sería “brutal”.

“Ha sido divertido trabajar con Disney Plus y ver cambiar los límites de lo que podemos hacer. Hay momentos (en la serie) cuando Moon Knight está peleando con otro personaje, y es fuerte y brutal, y la reacción instintiva es: ‘Vamos a retirarnos de esto, ¿verdad?’. No. No retrocederemos. Hay un cambio de tono. Esto es una cosa diferente. Este es Moon Knight”, señaló Feige.

Considerando que la historia de Moon Knight no solo trata el tema de las deidades con Khonshu, sino que también entra en el terreno de las enfermedades mentales, el propio Oscar Isaac indicó que la violencia no sería lo único que diferenciaría a esta serie de otras entregas del MCU.

“Es arriesgado”, comentó el actor. “Es un héroe oscuro y las cosas a las que nos enfrentamos son muy diferentes. Pero debido a que es una serie limitada, en lugar de una película, la presión no existe para asegurarse de que el primer fin de semana de estreno sea masivo. Somos capaces de asumir más riesgos, de llevar esa calidad experimental a gran escala”.

De la mano de las declaraciones de Isaac y Feige, Empire también reveló dos nuevos vistazos a Moon Knight que incluyen una portada con un mejor acercamiento al traje del héroe titular y una foto que presenta a otro alter ego de Marc Spector: Mr. Knight.

Moon Knight se estrenará el 30 de marzo mediante Disney Plus.