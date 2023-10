Kevin Feige se refiere al futuro del multiverso en el MCU

El Universo Cinematográfico Marvel (MCU) cada vez se expande más y con la inclusión del multiverso, es que se abren miles de posibles caminos para seguir, si a esto sumamos las películas que ha tenido Marvel fuera del MCU, la cantidad de material que tiene la marca es más que considerable.

Ahora a través de un reciente comunicado, el encargado del MCU, Kevin Feige, se refirió a que es lo que sucederá de aquí al futuro, mencionando que hay “películas y series que son canónicas de Marvel pero que fueron creadas por diferentes narradores durante diferentes períodos de la historia de Marvel”.

Sus declaraciones vienen en el nuevo libro, Marvel Studios’ The Marvel Cinematic Universe - An Official Timeline (Vía screenrant), donde menciona: “En lo que respecta al Multiverso, reconocemos que hay historias, películas y series que son canónicas de Marvel pero que fueron creadas por diferentes narradores durante diferentes períodos de la historia de Marvel. La línea de tiempo presentada en este libro es específica de la Línea de Tiempo Sagrada del MCU hasta la Fase 4. Pero, a medida que avanzamos y profundizamos en la Saga del Multiverso, nunca se sabe cuándo las líneas de tiempo pueden chocar o converger”.