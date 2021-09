Knights of the Old Republic tendrá un remake para PlayStation 5

Uno de los videojuegos más famosos de Star Wars regresará en el futuro cercano y es que en el marco de la nueva presentación sobre las novedades de PlayStation, Lucasfilm confirmó que está trabajando en un remake de Knights of the Old Republic.

Este remake de Knights of the Old Republic estará a cargo de Aspyr Media y será lanzado para PlayStation 5 en una fecha que aún no es detallada.

El juego original de Knights of the Old Republic debutó en 2003 y desde entonces la historia de Revan ha permanecido como una de las piezas más interesantes para algunos fanáticos de la franquicia espacial.

El remake de Knights of the Old Republic aún no tiene una fecha de lanzamiento.