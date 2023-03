La segunda parte de Attack on Titan: The Final Season - Part 3 se estrenará en el último trimestre de 2023

Después de una prolongada espera y varias entregas finales ya tenemos un plazo para el lanzamiento de la que debería ser la conclusión definitiva del anime de Attack on Titan.

Siguiendo el reciente estreno de la primera parte de Attack on Titan: The Final Season - Part 3, los responsables de la adaptación del manga creado por Hajime Isayama anunciaron que la segunda parte de Attack on Titan: The Final Season - Part 3 se estrenará en el otoño del hemisferio norte de este año.

Es decir en el último trimestre de 2023 o más específicamente entre septiembre y diciembre de este año, debería presentarse la conclusión definitiva de la historia de Eren.

Aquel plazo para el estreno de la segunda parte de Attack on Titan: The Final Season - Part 3 se anunció con un teaser que pueden ver a continuación:

Si bien no se reveló metraje para la segunda parte de Attack on Titan: The Final Season - Part 3, pueden prepararse para esa entrega con la primera parte de este ciclo que estará disponible desde este viernes e incluso provocó una caída en Crunchyroll.